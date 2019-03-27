Двое нижегородцев попали в больницу после пожаров 26 марта

СЕГОДНЯ 10:25 2019-03-27T10:25:01+03:00

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Два человека пострадали на пожарах в Нижегородской области 26 марта 2019 года. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, их обоих пришлось госпитализировать в больницу.

Первое происшествие случилось около двух часов ночи в селе Елизарово Сосновского района. Там загорелся жилой дом. Здание полностью сгорело вместе с надворной постройкой и гаражом на площади 220 квадратных метров. 60-летний озяин одной из квартир отравился продуктами горения. Его доставили в больницу. Причиной случившегося стала неосторожность при курении.

Второй пожар произошел около пяти часов вечера в садовом домике на улице Деловая в Нижнем Новгороде. 66-летний мужчина тоже получил отравление продуктами горения и был госпитализирован. Домик полностью сгорел. На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение возгорания и сообщение о нем в пожарную охрану.

ИСТОЧНИК KP.RU