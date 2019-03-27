Угрожая пистолетом, нижегородец снял с девушки цепочку и серьги

СЕГОДНЯ 10:20 2019-03-27T10:20:24+03:00

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Вечерняя прогулка закончилась для 31-летней нижегородки ограблением. В половине одиннадцатого вечера на проспекте Молодежный ее встретил неизвестный. Угрожая ей пневматическим пистолетом, он потребовал отдать ему все ценное. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, при себе у девушки оказался сотовый телефон, серебряная цепочка с кулоном, часы, серьги и банковская карта. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая все ему отдала. Но сразу же после ограбления отправилась писать заявление в полицию.

К счастью, преступника удалось задержать по горячим следам. По подозрению в совершении этого преступления был задержан 30-летний нижегородец. Ранее он уже был судим по статье «Кража». В настоящее время расследование этого уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU