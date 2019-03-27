Главу сельсовета в Большеболдинском районе заподозрили в хищении бюджетных средств

СЕГОДНЯ 10:05 2019-03-27T10:05:02+03:00

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Главу одного из сельсоветов Большеболдинского района заподозрили в хищении бюджетных средств. По предварительным данным, общая сумма ущерба от его действий составила свыше 157 тысяч рублей – для сельского поселения деньги немалые. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, 61-летний глава сельской администрации в течение трех лет с 2011 по 2014 годы выписывал премии своим подчиненным. И это все при том, что ранее на них были наложены дисциплинарные взыскания. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Решение о возбуждении уголовного дела еще не принято. Однако в действиях муниципального служащего сотрудники правоохранительных органов заподозрили признаки «Присвоения или растраты». По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Известно, что глава сельской администрации ранее судим не был.

ИСТОЧНИК KP.RU