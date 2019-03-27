Почти полторы тысячи кубов воды откачали с улиц заречной части Нижнего Новгорода за минувшие сутки

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-27T09:49:06+03:00

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За минувшие сутки с улиц и дворов Нижнего Новгорода было откачано 1 483 кубометра воды. Больше всего оказалось в Сормове – с улиц Федосеенко, Гаугеля и Зайцева пришлось выкачать 777 кубов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В Московском районе откачали 375 кубов, в Ленинском – 301 кубометр, а в Автозаводском – 29,25 кубометра.

Напомним, на днях из-за паводка был подтоплен подземный переход на площади Лядова. И хотя воды там откачали не так уж много – всего 15 кубометров, но подрядным организациям пришлось поволноваться.

- Объемы откачки воды на подземном пешеходном переходе небольшие, но это мешает комфортно пользоваться переправой, - объяснил глава администрации Советского района Владимир Исаев. - В конце прошлой недели там была проведена очистка ливневых лотков. Я дал поручение мониторить состояние перехода ежедневно.

По вопросам подтопления нижегородцы могут обращаться в единую диспетчерскую службу 005 или использовать имеющийся информационный ресурс «Наш Нижний».

ИСТОЧНИК KP.RU