Глеб Никитин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 09:16 2019-03-27T09:16:15+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации с профессиональным праздником.

Он напомнил, что сотрудники войск национальной гвардии стоят на страже чести, достоинства и безопасности граждан и с достоинством выполняют воинский и служебный долг, проявляя высокий профессионализм и отвагу.

- Опираясь на лучшие традиции многовековой истории российского воинства, гвардейцы занимают достойное место в решении общегосударственных задач. Росгвардия вносит неоценимый вклад в борьбу с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, зачастую с риском для собственной жизни. Ваша служба успешно решает задачи в сфере контроля оборота оружия, обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина, - цитирует Глеба Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области.

Глеб Никитин также добавил, что он уверен в том, что военнослужащие и сотрудники Росгвардии «и впредь будут хранить верность долгу, присяге и эффективно решать задачи на благо нашей Родины».

- Благодарю вас за добросовестную службу и желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов! – подытожил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU