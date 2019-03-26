2019-03-26T18:39:24+03:00
Общество

Разметку на дорогах Нижнего Новгорода начнут наносить с конца апреля

Кроме того, будет восстановлена разметка на 64 улицах, где она была нанесена в прошлом году
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Наносить термопластиком разметку на дороги Нижнего Новгорода начнут с 29 апреля. Об этом сообщил директор МКУ «Центр организации дорожного движения» Дмитрий Брылин во время заседания постоянной комиссии городской думы по транспорту и связи.

По словам Дмитрия Брылина, в первую очередь новая разметка появится на улицах Варварской и Родионова, площади Минина и Пожарского, проспектах Ленина и Гагарина, а также на площади Ленина и на метромосту. Кроме того, разметка будет восстановлена по гарантии на 64 улицах, где ее нанесли в прошлом году.

Чтобы процесс нанесения разметки не затянулся до осени, департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода обратился в минтранс Нижегородской области с просьбой предоставить дополнительные средства на нанесение разметки. Соответствующие письма и расчеты перенаправлены по указанию министерства в Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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