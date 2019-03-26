2019-03-26T21:25:56+03:00
Общество

«БКС Брокер»: инвестсчет лучше банковского вклада

Компания входит в Финансовую группу «БКС»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Фото: "БКС"Фото: "БКС"
Изменить размер текста:

Низкие ставки по банковским вкладам не позволяют получить приличный доход, поэтому люди ищут альтернативные возможности размещения своих накоплений. В частности, только по итогам 2018 года на фондовый рынок пришло более 700 тысяч граждан, комментирует руководитель направления индивидуальных инвестиционных счетов «БКС Брокер» Игорь Соболев.

При выборе брокера стоит обратить внимание на его надежность. Лучше инвестировать с крупными брокерами с долгой историей и серьезными оборотами.

Одним из лидеров на рынке финансовых услуг является «БКС Брокер». Компания входит в Финансовую группу «БКС», которая была основана в 1995 году и является крупнейшим брокером на Московской бирже.

Свыше 300 000 человек выбирает БКС в качестве надежного проводника для работы на российском фондовом рынке. Инвестируйте с «БКС Брокером» – брокером №1*.

*По данным ПАО Московская Биржа

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Разметку на дорогах Нижнего Новгорода начнут наносить с конца апреля
Юрий Калинин назначен и.о. гендиректора МП «Нижегородпассажиравтотранс»
Зеленый сигнал светофора на Студенческой улице будет гореть почти в три раза дольше
III Международный фестиваль имени Максима Горького стартовал в Нижнем Новгороде
Господдержка нижегородской промышленности будет увеличена в 2019 году
Андрей Бетин и Константин Калачев примут участие в заседании эксперт-клуба «Комсомольской правды»
Прирост производства обрабатывающих отраслей нижегородской промышленности превысил средние показатели по РФ
Нижегородка Анастасия Герасимова победила в первенстве России по тяжёлой атлетике
51-летний мужчина погиб под колесами фуры рядом с Дзержинском
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 10,1%
Три рейса в Казань и Чебоксары из-за погодных условий приняли в нижегородском Стригино
Глеб Никитин проведет второе заседание рабочей группы Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы»
Нижегородское предприятие вошло в ТОП-5 самых перспективных инновационных компаний России
Хор НГЛУ им. Добролюбова выступит в знаменитом «Карнеги-холле» в Нью-Йорке
Завод «Красное Сормово» построит 11 сухогрузов
В Нижнем Новгороде рекомендовали к принятию порядок отчета главы города
Юная нижегородка завоевала золотую медаль на Специальной Олимпиаде в Абу-Даби
В Арзамасе пройдет Первенство ПФО по боксу среди юниоров
Из лужи «Нижегородская Венеция» за неделю откачали больше тысячи кубометров воды
Владимира Шахназарова уволили с поста замминистра образования
На улице Молитовской запретят парковку
В Нижегородской области отменили карантин по гриппу