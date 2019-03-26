«БКС Брокер»: инвестсчет лучше банковского вклада

СЕГОДНЯ 18:01 2019-03-26T21:25:56+03:00

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Низкие ставки по банковским вкладам не позволяют получить приличный доход, поэтому люди ищут альтернативные возможности размещения своих накоплений. В частности, только по итогам 2018 года на фондовый рынок пришло более 700 тысяч граждан, комментирует руководитель направления индивидуальных инвестиционных счетов «БКС Брокер» Игорь Соболев.

При выборе брокера стоит обратить внимание на его надежность. Лучше инвестировать с крупными брокерами с долгой историей и серьезными оборотами.

Одним из лидеров на рынке финансовых услуг является «БКС Брокер». Компания входит в Финансовую группу «БКС», которая была основана в 1995 году и является крупнейшим брокером на Московской бирже.

Свыше 300 000 человек выбирает БКС в качестве надежного проводника для работы на российском фондовом рынке. Инвестируйте с «БКС Брокером» – брокером №1*.

*По данным ПАО Московская Биржа

ИСТОЧНИК KP.RU