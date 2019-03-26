Юрий Калинин назначен и.о. гендиректора МП «Нижегородпассажиравтотранс»

СЕГОДНЯ 17:11 2019-03-26T17:11:09+03:00

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Юрий Калинин назначен исполняющим обязанности генерального директора муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода.

Соответствующее распоряжение было подписано в четверг, 21 марта 2019 года.

До этого Калинин работал в НПАТ заместителем гендиректора по безопасности. Он имеет два высших образования по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция».

Напомним, в октябре прошлого года глава Нижнего Новгорода Владимир Панов назначил генеральным директором «Нижегородпассажиравтотранса» Елену Лекомцеву.

Ранее сообщалось, что 11 февраля у фонда капремонта Нижегородской области появился новый начальник. Им стал Дмитрий Гнатюк, который до этого был первым заместителем. А Геннадий Дурдаев, возглавляющий фонд с мая прошлого года, покинул пост по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU