Юрий Калинин назначен и.о. гендиректора МП «Нижегородпассажиравтотранс»
Юрий Калинин назначен исполняющим обязанности генерального директора муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода.
Соответствующее распоряжение было подписано в четверг, 21 марта 2019 года.
До этого Калинин работал в НПАТ заместителем гендиректора по безопасности. Он имеет два высших образования по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция».
Напомним, в октябре прошлого года глава Нижнего Новгорода Владимир Панов назначил генеральным директором «Нижегородпассажиравтотранса» Елену Лекомцеву.
Ранее сообщалось, что 11 февраля у фонда капремонта Нижегородской области появился новый начальник. Им стал Дмитрий Гнатюк, который до этого был первым заместителем. А Геннадий Дурдаев, возглавляющий фонд с мая прошлого года, покинул пост по собственному желанию.
ИСТОЧНИК KP.RU