2019-03-26T16:50:52+03:00
Общество

Зеленый сигнал светофора на Студенческой улице будет гореть почти в три раза дольше

Разрешающий сигнал будет включен в течение 80 секунд вместо 32
Валерия ГРОМОВА
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В Нижнем Новгороде изменилось время работы светофора для пешеходов на улице Студенческая (перекресток с проспекта Гагарина). Об этом попросили местные жители.

Теперь зеленый сигнал будет гореть 80 секунд вместо 32. Об этом заявил заместитель главы Нижнего Новгорода Роман Колосов, передает пресс-служба мэрии.

- Раньше здесь было 32 секунды и эта цифра соответствовала нормативам, но с учетом обращений граждан, принято решение увеличить время работы зеленого сигнала до 80 секунд, - пояснил он.

Ранее сообщалось, что для ликвидации заторов на Канавинском мосту на Нижневолжской набережной будет скорректирована работа светофора. Зеленый сигнал стал гореть в 2,5 раза дольше. После этого дорожная ситуация на мосту действительно улучшилась, однако автомобилисты стали стоять в пробках со стороны набережной. В связи с этим время работы разрешающего сигнала снова была скорректирована. Теперь зеленый горит меньше на светофорах, установленных на перекрестках Нижневолжская набережная - Канавинский мост, а также Нижневолжская набережная – Речной вокзал в направлении улицы Широкой. Утром он включен на 90 секунд вместо 120.

ИСТОЧНИК KP.RU

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