III Международный фестиваль имени Максима Горького стартовал в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 16:29 2019-03-26T16:29:48+03:00

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В понедельник, 25 марта 2019 года, в Нижнем Новгороде состоялось открытие III Международного литературного фестиваля имени Максима Горького. Поздравительные слова на мероприятии сказал замгубернатора Александр Югов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Он напомнил присутствующим, что 2019 год в Нижегородской области объявлен годом детского чтения.

- Поэтому Международный литературный фестиваль имени Максима Горького в этот раз особенно важен для нас. Замечательно, что есть такое мероприятие, которое пропагандирует любовь к литературе, чтению, особенно среди молодежи. Этот фестиваль дает возможность каждому желающему пообщаться с людьми, которые пишут книги, и открыть для себя новый мир, который до этого, возможно, был исследован не в полной мере, - сказал замглавы Нижегородской области.

Напомним, основной темой фестиваля имени Горького в этом году стало 80-летие журнала «Дружба народов», инициатором создания которого был писатель.

В рамках фестиваля с 25 по 30 марта его писатели-участники встретятся с читателями на разных площадках не только в столице Приволжья, но и в крупных городах области - Арзамасе, Городце, Дзержинске, Володарске, Балахне, на Бору и других.

ИСТОЧНИК KP.RU