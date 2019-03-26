Господдержка нижегородской промышленности будет увеличена в 2019 году

СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-26T15:27:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году господдержка промышленности Нижегородской области будет увеличена. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова губернатор Глеба Никитина.

Согласно информации, решение о докапитализации регионального Фонда развития промышленности уже принято. По итогам 2018 года меры господдержки промышленности были расширены, и работа продолжится.

- В том числе, в этом году еще на 100 миллионов рублей будет докапитализирован региональный Фонд развития промышленности, который выдает льготные займы на создание новых производств, - пояснил Глеб Никитин.

Это поможет открыть от пяти до десяти промышленных проектов в Нижегородской области и создать дополнительные рабочие места.

Ранее сообщалось, что за первые два месяца 2019 года доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 10,1% по сравнению с январем и февралем прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU