Прирост производства обрабатывающих отраслей нижегородской промышленности превысил средние показатели по РФ

СЕГОДНЯ 14:27 2019-03-26T14:27:04+03:00

В 2018 году были запущены новые меры финансовой поддержки промышленности

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Индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях за 2018 год в Нижегородской области составил 103,2 %. Этот показатель превысил средний по России на 0,8 п.п. и на 1,2 п.п. - по ПФО. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, по объему отгруженной продукции обрабатывающей промышленности Нижегородская область стабильно входит в десятку регионов-лидеров и занимает второе место в ПФО.

Самый большой прирост производства показали такие отрасли как автомобилестроение (10,3%), химическая промышленность (59,8%), производство электрооборудования (15,5%), бумаги (13,8%), резиновых и пластмассовых изделий (10,6%).

Глеб Никитин напомнил, что в 2018 году в Нижегородской области были запущены новые меры финансовой поддержки.

- В частности, это компенсация процентной ставки по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, - субсидия была предоставлена 25 компаниям на 82,6 млн рублей. Кроме того, появилась субсидия на приобретённое оборудование для предприятий-участников проекта «Эффективная губерния» в размере 50% от стоимости техники. В 2018 году этой мерой поддержки воспользовались 17 предприятий, - заявил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU