2019-03-26T12:40:29+03:00
Спорт

Нижегородка Анастасия Герасимова победила в первенстве России по тяжёлой атлетике

Всего у тяжелоатлетов Нижегородской области три медали
Валерия ГРОМОВА
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Анастасия Герасимова одержала победу в первенстве России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок в весовой категории до 81 килограмма. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, ее результат: рывок 85 килограммов, толчок 106 килограммов, сумма двоеборья 191 килограмм.

Состязания проходили с 16 по 27 марта в Москве. Команда тяжелоатлетов Нижегородской области уже завоевала три медали турнира.

Напомним, что в начале года Герасимова уже одержала неоспоримую победу в городе Старый Оскол на первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек от 13 до 17 лет. Также медали первенства получили еще два нижегородца.

Ранее сообщалось, что в нижегородском кремле поздравили победителей зимней Универсиады. Девять из 11 представлявших наш регион спортсменов вернулись с золотыми медалями: обладатели золотых медалей в хоккее с мячом Егор Дашков, Юрий Иванчиков и Виталий Усов, победительницы в женском хоккее Валерия Тараканова и Ландыш Фаляхова, а также обладатель золотой медали в мужском хоккее с шайбой Павел Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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