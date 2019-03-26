51-летний мужчина погиб под колесами фуры рядом с Дзержинском

СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-26T10:57:21+03:00

Он шел не по пешеходному переходу

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Водитель фуры насмерть сбил мужчину, переходящего дорогу в Володарском районе Нижегородской области. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла 25 марта 2019 года в девять часов вечера на 395 километре автодороги Москва – Уфа. Водитель фуры марки «ДАФ» не заметил пешехода, который переходил трассу перед близко идущим транспортом. Пешеходного перехода, кстати, рядом не было.

В результате 51-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что 18 февраля на трассе М7 в Нижегородской области в ДТП погиб пешеход. Он оказался под колесами машины в тот момент, когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. А автомобиль и водителя сейчас разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU