2019-03-26T10:38:23+03:00
Политика

Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 10,1%

На мероприятии будет обсуждаться подготовка доклада к заседанию Государственного совета РФ
Валерия ГРОМОВА
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За первые два месяца 2019 года доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 10,1% по сравнению с январем и февралем прошлого года. Соответствующую информацию предоставило

Региональное министерство финансов.

По данным, в январе текущего года в бюджет поступили 22 миллиарда рублей доходов. Это на 10,1% больше, чем в первый месяц 2018 года.

Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 26,9 миллиарда рублей.

Также отмечается, что доходы областного бюджета получены в сумме 18,3 миллиарда рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - в сумме 15,2 миллиарда рублей, что превышает уровень 2018 года на 19,9%. Расходы областного бюджета исполнены в объеме 22,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что 20 декабря в региональном парламенте во втором чтении был принят бюджет Нижегородской области на 2019 год. Эксперты тогда назвали его уникальным – и о структуре, и по объему выделенных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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