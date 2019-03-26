Три рейса в Казань и Чебоксары из-за погодных условий приняли в нижегородском Стригино

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-26T10:18:41+03:00

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Международный аэропорт Стригино за минувшие сутки принял «на запасной» в связи с метеоусловиями три рейса в Казань и Чебоксары. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

- В Нижнем Новгороде оказались пассажиры из Ростова-на-Дону и Москвы, - говорится в сообщении нижегородского аэропорта. – На данный момент все рейсы уже покинули нижегородскую воздушную гавань.

Напомним, аэропорт Стригино помогает функционировать и московскому авиаузлу, принимая «на запасной» столичные рейсы. Только за первые два месяца 2019 года в Стригино обслужили 27 таких рейсов, восемь из которых были международными.

ИСТОЧНИК KP.RU