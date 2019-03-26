СЕГОДНЯ 09:56 2019-03-26T09:56:34+03:00

В ходе заседания будет обсуждаться подготовка доклада к заседанию Госсовета

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Сегодня, 26 марта 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проведет второе заседание рабочей группы Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы». Планируется, что в ходе мероприятия будет обсуждаться подготовка доклада к заседанию Государственного совета России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, первое заседание этой рабочей группы прошло еще 19 февраля. Тогда Глеб Никитин назвал руководителей шести подгрупп по разным направлениям. Сам глава Нижегородской области взял на себя руководство подгруппой «Формирование комплексной системы обращения с ТКО в субъектах РФ, ликвидация накопленного вреда, формирование системы обращения с отходами I и II класса опасности».

Главы других субъектов федерации также возглавили различные подгруппы. К примеру, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров взял на себя подгруппу «Повышение качества питьевой воды», глава Республики Бурятия Алексей Цыденов – «Экологическую реабилитацию водных объектов».

- Каждая подгруппа должна рассматривать направления работы через призму социального эффекта, эффекта для людей и эффекта с точки зрения социального благополучия, - подчеркнул тогда губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU