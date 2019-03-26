2019-03-26T09:21:30+03:00
Общество

Нижегородское предприятие вошло в ТОП-5 самых перспективных инновационных компаний России

Всего в этот рейтинг попали шесть нижегородских предприятий
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородское предприятие «ООО НПП «Прима» вошло в ТОП-5 наиболее перспективных инновационных компаний России, попавших в национальный рейтинг «ТехУспех-2018». Всего в рейтинг попали 120 технологических предприятий, шесть из которых - нижегородские. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- С 2016 года рейтинг используется для отбора отечественных предприятий для участия в приоритетном проекте Минэкономразвития России «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров», - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Участники проекта получают преференции при получении господдержки, и мы надеемся, что нижегородские компании тоже смогут расширить возможности для своего развития благодаря попаданию в рейтинг. В 2019 году планируется дополнительно отобрать в проект «Национальные чемпионы» 30 российских компаний.

Надо сказать, что критерии отбора при составлении рейтинга довольно строгие. К примеру, при оценке уровня успешности и технологичности компании оценивается и среднегодовой темп роста выручки, и наличие новых продуктов, и затраты на технологические инновации и многие другие показатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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