Завод «Красное Сормово» построит 11 сухогрузов

СЕГОДНЯ 17:32 2019-03-25T17:32:26+03:00

Серия должна быть сдана до декабря 2020 года

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Завод «Красное Сормово», входящий в Объединенную судостроительную корпорацию» построит 11 сухогрузов проекта RSD59 для Государственной транспортной лизинговой компании. В соответствии с условиями двустороннего договора, подрядчик обязуется сдать три сухогруза до конца 2019 года, а еще восемь – не позднее 30 ноября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба завода «Красное Сормово».

- «Красное Сормово» уже приобрело необходимый опыт строительства сухогрузов проекта RSD59 и зарекомендовало себя, как верфь, специализирующаяся в производстве гражданских судов типа «река-море», - заявил генеральный директор завода «Красное Сормово» Михаил Першин. – Данный заказ обеспечивает ритмичный производственный процесс в течение двух лет.

Напомним, в январе 2019 года нижегородская верфь победила в открытом конкурсе на строительство серии из 11 сухогрузов. Цена контракта составила 10,437 миллиарда рублей. При этом начальная максимальная цена была 10,67 миллиардов рублей. Источниками финансирования постройки судов стали собственные средства ГТЛК и субсидия федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU