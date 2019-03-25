2019-03-25T17:03:23+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде рекомендовали к принятию порядок отчета главы города

Стало известно, какие вопросы должны быть обязательно освещены в отчете
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде по итогам заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению рекомендован к принятию городской думой порядок отчета главы города. Об этом сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода.

- В отчете в обязательном порядке должны быть отражены итоги социально-экономического развития города, информация о решении вопросов местного значения, информация о достигнутых показателях эффективности администрации города за отчетный период, а также их планируемые значения на трехлетний период, - сообщила начальник правового управления городской Думы Ирина Маслова. – Также в отчете должны быть отражены сведения об исполнении решений городской Думы, депутатских запросов и результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования.

Кстати, правилами установлено, что глава города должен выступить с отчетом до 1 мая текущего года. Однако не позднее, чем за семь рабочих дней до дня первого заседания постоянных комиссий городской Думы. После этого постоянные комиссии, фракции и депутаты могут сформировать вопросы главе города по отчету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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