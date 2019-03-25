Юная нижегородка завоевала золотую медаль на Специальной Олимпиаде в Абу-Даби

СЕГОДНЯ 16:49 2019-03-25T16:49:23+03:00

В соревнованиях участвовало больше семи тысяч атлетов из 190 стран мира

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Воспитаница нижегородской школы-интерната получила золотую медаль на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады, которые проходили с 8 по 22 марта в Абу-Даби. Эти соревнования считаются крупнейшим в мире спортивным и гуманитарным событием.

В общей сложности, в соревнованиях приняли участие больше семи тысяч атлетов из 190 стран мира. Они соревновались в 20 видах спорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В составе российской делегации на соревнования отправились 154 спортсмена из 27 регионов страны, - говорится в сообщении. – Среди них была и воспитанница коррекционной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Она получила золотую медаль в эстафете, серебряную медаль на дистанции в 300 метров и бронзовую медаль на дистанции 500 метров по шорт-треку.

ИСТОЧНИК KP.RU