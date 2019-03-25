В Арзамасе пройдет Первенство ПФО по боксу среди юниоров

СЕГОДНЯ 15:58 2019-03-25T15:58:28+03:00

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В Арзамасе с 26 по 30 марта впервые пройдет Первенство ПФО по боксу среди юниоров 17-18 лет памяти Федора Бокарева. В соревнованиях примут участие около 250 боксеров из всех регионов ПФО. Непосредственно Нижегородскую область будут представлять 10 спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Арзамас давно заслужил репутацию одного из всероссийских центров развития фехтования. Здорово, что в город приходят новые виды спорта. Соревнования окружного уровня будут способствовать популяризации бокса в регионе, - обратился к участникам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Всем участникам хочу пожелать спортивных успехов на нижегородской земле.

Кстати, уже известно, что в мероприятии примут участие звезды мирового бокса разных лет. Среди них чемпион Европы и мира Андрей Сироткин, чемпион мира (1978), чемпион СССР (1978), победитель VI Спартакиады народов СССР (1975) Валерий Львов. А мастер-класс для молодых нижегородских спортсменов проведет мастер спорта международного класса, чемпион командного Кубка России-2019 Дмитрий Мухин.

ИСТОЧНИК KP.RU