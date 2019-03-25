2019-03-25T15:25:09+03:00
Общество

Из лужи «Нижегородская Венеция» за неделю откачали больше тысячи кубометров воды

Ликвидацию подтопления во дворе дома № 51/5 по проспекту Ленина взял под свой контроль глава района
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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За неделю с 18 по 24 марта с дворовой территории дома № 51/5 по проспекту Ленина удалось откачать 1050 кубометров воды. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее после очередного выездного совещания глава города Владимир Панов поручил главе района взять на свой личный контроль вопрос ликвидации лужи, которую нижегородцы прозвали «Нижегородская Венеция». Он должен был лично контролировать оперативность подрядчика по вызову водооткачивающей техники.

- С 18 по 24 марта силами подрядной организации «СпецДорСтрой» с дворовой территории было откачано 1050 кубометров воды, - говорится в сообщении. – На откачке грунтовых вод было задействовано два передвижных насоса. Также на минувшей неделе в уборке снега с придомовой территории было задействовано 12 дворников, а также привлечена специализированная техника – грейдер, два самосвала и погрузчик.

Как уверяет руководство компании-подрядчика, откачка воды у дома № 51/5 по проспекту Ленина будет производиться в ежедневном порядке, учитывая, что оно стало одним из самых проблемных на территории Ленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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