2019-03-25T15:06:31+03:00
Общество

Владимира Шахназарова уволили с поста замминистра образования

Поводом стало ДТП, в которое чиновник попал в пьяном виде
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Владимир Шахназаров с 26 марта покинет пост заместителя министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Информация о ДТП с участием заместителя министра образования подтвердилась. Такие сотрудники не должны работать на госслужбе, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, комментируя новость о его отставке. - Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин жестко отреагировал на случившееся. С 26 марта Владимир Шахназаров покидает свой пост.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Шахназаров в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП на территории города Навашино. При этом он скрыл от сотрудников ГИБДД свою должность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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