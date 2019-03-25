2019-03-25T14:46:05+03:00
Общество

На улице Молитовской запретят парковку

Ограничение будет действовать с 9 апреля
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На улице Молитовской в Ленинском районе Нижнего Новгорода с 9 апреля введут ограничение на стоянку автомобилей. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения в Нижнем Новгороде.

По данным центра, городским департаментом транспорта принято решение об изменении ранее введенных ограничений остановки грузовых автомобилей. Кроме того, с 9 апреля на участке от дома № 2 до дома № 23/1 по улице Даргомыжского будет ограничена остановка и стоянка для всех транспортных средств.

Кстати, это не единственное ограничение, введенное на дорогах Нижнего Новгорода за последние дни. В частности, на участке улицы Лесной в районе пересечения с проспектом Ленина вводится одностороннее движение транспорта. В связи с этим специалисты департамента транспорта администрации

ИСТОЧНИК KP.RU

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