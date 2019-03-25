2019-03-25T14:25:48+03:00
Общество

В Нижегородской области отменили карантин по гриппу

Заболеваемость гриппом и ОРВИ опустилась ниже эпидемического порога
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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С 26 марта в Нижегородской области отменили ограничительные мероприятия в образовательных, медицинских и социальных учреждениях. Это связано со снижением заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

По данным ведомства, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижегородской области иже эпидемических порогов на 29%, а по Нижнему Новгороду – на 15%.

- При подготовке к эпидемическому периоду в Нижегородской области были привиты от гриппа свыше 44% населения, - сообщили в ведомстве. – На 12-ой неделе заболеваемость на территории региона снизилась почти на треть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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