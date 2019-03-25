В Нижегородской области пройдет Всероссийская акция «Культурный минимум»

СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-25T14:04:16+03:00

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В Нижегородской области наряду с другими регионами-участниками с25 по 29 марта состоится Всероссийская акция «Культурный минимум». Она приурочена к Международному дню театра. Организаторами мероприятия выступил Роскультцентр при поддержке Росмолодежи и участников Форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».

- В Нижегородской области участниками акции станут Нижегородский государственный театр драмы имени М. Горького – там запланирована экскурсия по театру. А также Дворец культуры имени Лепсе, где пройдет открытый фестиваль «Выкса театральная», - говорится в сообщении правительства Нижегородской области. – Кроме того, в рамках акции запланированы мастер-классы от нижегородской студии театрального развития «Оперение», камерного театра «УТЮГ», экспериментального театра NEXT и других.

В свою очередь Нижегородская государственная консерватория им. Глинки предлагает зрителям посетить концерт симфонического оркестра и побывать на экскурсии по консерватории. Гостей Центра театрального мастерства ждет кинодрама «Пилорама+».

ИСТОЧНИК KP.RU