2019-03-25T13:45:01+03:00
Спорт

Елизавета Иванова заняла второе место на Всероссийском первенстве по вольной спортивной борьбе

Юная спортсменка трижды победила в своей весовой категории – 40 килограмм
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородка Елизавета Иванова заняла второе место на первенстве России по вольной спортивной борьбе среди девушек в весовой категории – 40 килограмм. Об этом сообщили в департаменте культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

- Первенство России по вольной спортивной борьбе среди девушек проходило с 21 по 24 марта в городе Мытищи Московской области, - говорится в сообщении. – Единственной, кому уступила в финале воспитанница нижегородской детско-юношеской спортивной школы № 1, стала спортсменка из Красноярска.

Тем не менее, прошедшие соревнования все равно стали для юной спортсменки настоящим звездным часом.

- По итогам выступлений на Всероссийских соревнованиях Елизавета была включена в состав сборной команды России и будет готовиться к предстоящему первенству Европы, -подчеркнули в департаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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