2019-03-25T13:23:19+03:00
Происшествия

18-летний нижегородец убил прохожего на остановке из-за пачки сигарет

Злоумышленник задержан, расследование уголовного дела продолжается
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Московском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего юноши, подозреваемого в избиении до смерти прохожего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла ночью 24 марта 2019 года возле остановки общественного транспорта «Проспект Героев». Пьяный молодой человек подошел к прохожему и попросил закурить, а когда тот предложил ему сигарету, забрал себе сразу всю пачку. Это-то и стало причиной конфликта. В результате подозреваемый жестоко избил потерпевшего руками и ногами, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм 30-летний мужчина скончался на месте.

Вскоре злоумышленника удалось найти и задержать – на это понадобились считанные часы. Молодой мужчина сознался в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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