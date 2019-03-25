2019-03-25T12:17:16+03:00
Происшествия

СК возбудил дело по факту падения наледи с крыши дома на 14-летнего нижегородца

Мальчик пострадал 19 марта на Сергиевской улице
Валерия ГРОМОВА
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19 марта 2019 года на Сергиевской улице в Нижегородском районе Нижнего Новгорода с крыши одного из домов упала наледь. В это время мимо проходил 14-летний подросток.

Школьник был доставлен в городскую больницу. Врачи диагностировали у него растяжение мышц плеча, а также ссадины на лице.

После этого происшествия следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» уголовного кодекса.

Как сообщается на сайте СУ СУ РФ по Нижегородской области, в данный момент проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются: изымается документация, а также допрашиваются пострадавший, сотрудники домоуправляющей организации и очевидцы.

- В ходе расследования уголовного дела действиям должностных лиц из числа руководителей управляющей компании, оказывающей услуги по уборке ледяного образования и снега с крыши данного дома, будет дана юридическая оценка, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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