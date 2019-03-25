Женщина и двое малышей пострадали на пожаре в Навашине 24 марта

СЕГОДНЯ 11:23 2019-03-25T11:25:29+03:00

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Вечером 24 марта 2019 года в Навашине загорелся частный жилой дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, в результате происшествия пострадали три человека.

Звонок в дежурную часть поступил около девяти часов вечера. Прибывшие на улицу Губкина пожарные обнаружили горение внутренней отделки и имущества в доме.

В результате пострадала 31-летняя женщина и двое ее детей. Мальчик 2014 года рождения получил отравление продуктами горения, а малыш 2018 года рождения получил ожог щеки. От госпитализации они отказались.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 15 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Обгорела внутренняя отделка дома на площади 25 квадратных метров.

По словам сотрудников МЧС, причиной случившегося стала шалость с огнем 4-летнего мальчика. Он нашел спички и поджог постельные принадлежности.

ИСТОЧНИК KP.RU