2019-03-25T11:25:29+03:00
Происшествия

Женщина и двое малышей пострадали на пожаре в Навашине 24 марта

Причиной случившегося стала шалость с огнем 4-летнего мальчика
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером 24 марта 2019 года в Навашине загорелся частный жилой дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, в результате происшествия пострадали три человека.

Звонок в дежурную часть поступил около девяти часов вечера. Прибывшие на улицу Губкина пожарные обнаружили горение внутренней отделки и имущества в доме.

В результате пострадала 31-летняя женщина и двое ее детей. Мальчик 2014 года рождения получил отравление продуктами горения, а малыш 2018 года рождения получил ожог щеки. От госпитализации они отказались.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 15 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Обгорела внутренняя отделка дома на площади 25 квадратных метров.

По словам сотрудников МЧС, причиной случившегося стала шалость с огнем 4-летнего мальчика. Он нашел спички и поджог постельные принадлежности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимира Шахназарова уволили с поста замминистра образования
На улице Молитовской запретят парковку
В Нижегородской области отменили карантин по гриппу
В Нижегородской области пройдет Всероссийская акция «Культурный минимум»
Елизавета Иванова заняла второе место на Всероссийском первенстве по вольной спортивной борьбе
18-летний нижегородец убил прохожего на остановке из-за пачки сигарет
СК возбудил дело по факту падения наледи с крыши дома на 14-летнего нижегородца
В одной из нижегородских квартир загорелась еда
Выставка «Дачники - это меткий выстрел» откроется в музее Горького
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работника культуры
Три светофора не работают в Нижнем Новгороде 25 марта
Вышла из психоневрологического интерната и пропала: 29-летнюю Аллу Шишкину ищут в Володарском районе
На Молитовской улице в Нижнем Новгороде запретят парковку всех видов транспорта
Футбольный клуб "Нижний Новгород" на выезде обыграл "Спартак-2"
БК "Нижний Новгород" разгромил "Зелене Гуре"
Пожар произошел в областной больнице имени Семашко
Жителей Нижегородской области предупреждают о гололедице 25 марта
Две усадьбы в центре Нижнего Новгорода выставлены на продажу
III Международный литературный фестиваль имени Горького пройдет в Нижнем Новгороде
Лося со следами огнестрельного ранения обнаружили в Кулебакском районе
Инспекторы Гостехнадзора примут экзамен в Нижегородском колледже теплоснабжения
Нижегородцы поедут на съезд российского движения школьников в Санкт–Петербург