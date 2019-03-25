2019-03-25T11:23:00+03:00
Происшествия

В одной из нижегородских квартир загорелась еда

На место пожара прибыли 20 спасателей МЧС
Анастасия НАЗАРОВА
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Одна из квартир загорелась в доме №80/1 по улице Максима Горького в Нижнем Новгороде 25 марта. Сообщение о пожаре поступило в 10.10, рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На место прибыли 20 человек личного состава и четыре единицы техники.

Выяснилось, что возгорание произошло на плите - вспыхнула пища. Эвакуация жителей не понадобилась. Пострадавших нет.

Напомним, 23 марта пришлось эвакуировать 115 человек из горящего гинекологического отделения Нижегородской областной клинической больницы имени Н. А. Семашко. В результате пожара обгорела неиспользуемая лифтовая шахта на площади 10 квадратных метров.

Добавим, что в общей сложности 24 марта поступили сообщения о семи пожарах в Нижегородской области. Сгорели три личных жилых дома и четыре строения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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