Выставка «Дачники - это меткий выстрел» откроется в музее Горького

СЕГОДНЯ 10:43 2019-03-25T10:44:04+03:00

Она посвящена Году театра и 115-летию с момента создания пьесы Горького «Дачники»

Изменить размер текста: A A

Выставка «Дачники - это меткий выстрел» (12+), посвященная истории создания пьесы «Дачники» Максима Горького, откроется в Государственном музее А. М. Горького 28 марта в 14.00. Об этом сообщают организаторы.

В экспозицию вошли фрагменты рукописи этой пьесы, афиши, программки, билеты многочисленных театров, где она была поставлена в разные годы.

Также нижегородцам покажут фотографии актеров, которые играли в постановках таких театров, как: Государственный академический Малый театр, Московский художественный академический театр, Большой драматический театр, Академический театр им. В. Комиссаржевской, Куйбышевский академический театр драмы, Горьковский театр драмы и других.

Вдобавок ко всему зрители смогут посмотреть запись легендарной постановки пьесы «Дачники», осуществленной режиссером Борисом Бабочкиным, сыгравшим в ней Суслова, и художественный фильм «Летние люди», снятый Сергеем Урсуляком.

ИСТОЧНИК KP.RU