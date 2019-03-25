2019-03-25T09:48:52+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работника культуры

Этот праздник отмечается 25 марта
Валерия ГРОМОВА
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25 марта в России отмечается День работника культуры. Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с этим праздником.

По его словам, на сегодняшний день в сфере культуры трудятся около 17 тысяч нижегородцев: музыканты, актеры, библиотекари, сотрудники музеев и домов культуры и педагоги. Кроме того, работают около двух с половиной тысяч учреждений культуры и более 140 фольклорных самодеятельных коллективов.

- 2019 год в России был объявлен годом театра. В Нижегородской области запланированы и уже проходят разнообразные театральные фестивали, гастроли прославленных коллективов мирового уровня, более 30 премьер представляют нижегородские театры. Все мы любим театр и радуемся вашим успехам!- заявил Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что 2019 год еще и год детского чтения.

- К нему в библиотеках региона также приурочено множество мероприятий. Время показывает, что, несмотря на бурное развитие цифровых технологий, книга всегда будет краеугольным камнем воспитания! Всех, кто причастен к делу сбережения культурных традиций и развитию новых течений, от всей души поздравляю с профессиональным праздником! – подчеркнул Глеб Никитин.

Глава Нижегородской области от души пожелал жителям вдохновения и творческих успехов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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