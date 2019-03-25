Три светофора не работают в Нижнем Новгороде 25 марта

СЕГОДНЯ 09:32 2019-03-25T09:32:03+03:00

Два из них будут включены в 17:00

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В понедельник, 25 марта 2019 года, в Нижнем Новгороде будут отключены три светофора. Соответствующая информация размещена на сайте центра организации дорожного движения.

Так, в течение всего дня не будут работать следующие светофоры: на пересечении Комсомольского шоссе и поселка Дачный, Московского шоссе и Вторчермет, а также рядом с домом №82 на улице Ванеева.

Первый объект отключен с девяти часов утра. Он заработает только в 17:00. Второй отключат с десяти утра и до 17:00. А третий светофор отключен из-за технического обслуживания. Когда он будет снова подключен – не сообщается.

Ранее сообщалось, что для ликвидации заторов на Канавинском мосту на Нижневолжской набережной скорректирована работа светофора. Теперь зеленый будет гореть меньше на светофорах, установленных на перекрестках Нижневолжская набережная - Канавинский мост, а также Нижневолжская набережная – Речной вокзал в направлении улицы Широкой. Утром он будет включен на 90 секунд вместо 120.

ИСТОЧНИК KP.RU