Вышла из психоневрологического интерната и пропала: 29-летнюю Аллу Шишкину ищут в Володарском районе

СЕГОДНЯ 09:14 2019-03-25T09:22:51+03:00

Она нуждается в медицинской помощи

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Поисково-спасательный отряд «Волонтер» просит помощи в поисках 29-летней Аллы Шишкиной, которая пропала в минувшую субботу, 23 марта 2019 года. Об этом сообщается в соцсетях.

Женщина ушла из Решетихинского психоневрологического интерната около восьми часов утра. С тех пор ее никто не видел.

Отмечается, что у Аллы имеется инвалидность II группы. Нижегородка нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 165 сантиметров, телосложение плотное, волосы тёмные, глаза серо-голубые.

В момент исчезновения женщина была одета в тёмно-синюю болоньевую куртку, чёрные спортивные штаны и светлые зимние кроссовки. Особые приметы: сутулится.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении пропавшей женщины, пожалуйста, позвоните нижегородским волонтерам по номеру 8-831- 291-51-51 или сразу в полицию: 102.

ИСТОЧНИК KP.RU