Вышла из психоневрологического интерната и пропала: 29-летнюю Аллу Шишкину ищут в Володарском районе
Поисково-спасательный отряд «Волонтер» просит помощи в поисках 29-летней Аллы Шишкиной, которая пропала в минувшую субботу, 23 марта 2019 года. Об этом сообщается в соцсетях.
Женщина ушла из Решетихинского психоневрологического интерната около восьми часов утра. С тех пор ее никто не видел.
Отмечается, что у Аллы имеется инвалидность II группы. Нижегородка нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 165 сантиметров, телосложение плотное, волосы тёмные, глаза серо-голубые.
В момент исчезновения женщина была одета в тёмно-синюю болоньевую куртку, чёрные спортивные штаны и светлые зимние кроссовки. Особые приметы: сутулится.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении пропавшей женщины, пожалуйста, позвоните нижегородским волонтерам по номеру 8-831- 291-51-51 или сразу в полицию: 102.
ИСТОЧНИК KP.RU