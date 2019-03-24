На Молитовской улице в Нижнем Новгороде запретят парковку всех видов транспорта

СЕГОДНЯ 22:19 2019-03-24T22:19:44+03:00

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Остановка и стоянка всех видов транспорта будет запрещена на Молитовской улице в Нижнем Новгороде. Ограничение вводится с 9 апреля 2019 года, сообщается на сайте Центра организации дорожного движения столицы Приволжья.

Парковаться нельзя будет на участке от дома №3 до дома №23/1 по улице Даргомыжского.

Отмечается, что решение об изменении ранее введенных ограничений остановки грузовых автомобилей принято городским департаментом транспорта.

Недавно "Комсомолка" писала, что на Пролетарке снова изменится схема движения транспорта. Схема поменяется в начале апреля. На участке Лесной улицы в районе пересечения с проспекта Ленина-Восточный проезд (АЗС «Лукойл») будет введено одностороннее движение. Кроме того, планируется освободить остановку около дома №76 по проспекту Ленина от всех видов транспорта, кроме общественного, при помощи установки ограничительных дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU