Футбольный клуб "Нижний Новгород" на выезде обыграл "Спартак-2"
Подопечные Дмитрия Черышева вырвали победу у московского "Спартака-2" со счетом 1:2 24 марта. Об этом говорится на сайте ФК "Нижний Новгород".
В первом тайме отличился Давыдов, обыграв Тюнина и с угла штрафной закрутив мяч точно в дальнюю "девятку". После перерыва пенальти реализовал Фомин, который, как отмечает пресс-служба нижегородской команды, с "точки" в текущем сезоне еще ни разу не промахнулся.
На 85 минуте Руденко получил мяч на углу вратарской и отправил мяч в ближний угол. А в добавленное время пробил рядом со штангой - 1:2.
По словам главного тренера ФК "НН", его ребята использовали все шансы для взятия ворот противника.
- После перерыва хозяева заиграли азартно, технично, интересно. Хорошо, что мы увозим сегодня три очка из Москвы, - отметил Дмитрий Черышев.
ИСТОЧНИК KP.RU