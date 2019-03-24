Футбольный клуб "Нижний Новгород" на выезде обыграл "Спартак-2"

СЕГОДНЯ 22:08 2019-03-24T22:08:11+03:00

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Подопечные Дмитрия Черышева вырвали победу у московского "Спартака-2" со счетом 1:2 24 марта. Об этом говорится на сайте ФК "Нижний Новгород".

В первом тайме отличился Давыдов, обыграв Тюнина и с угла штрафной закрутив мяч точно в дальнюю "девятку". После перерыва пенальти реализовал Фомин, который, как отмечает пресс-служба нижегородской команды, с "точки" в текущем сезоне еще ни разу не промахнулся.

На 85 минуте Руденко получил мяч на углу вратарской и отправил мяч в ближний угол. А в добавленное время пробил рядом со штангой - 1:2.

По словам главного тренера ФК "НН", его ребята использовали все шансы для взятия ворот противника.

- После перерыва хозяева заиграли азартно, технично, интересно. Хорошо, что мы увозим сегодня три очка из Москвы, - отметил Дмитрий Черышев.

ИСТОЧНИК KP.RU