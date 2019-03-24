БК "Нижний Новгород" разгромил "Зелене Гуре"

СЕГОДНЯ 19:20 2019-03-24T19:20:24+03:00

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БК "Нижний Новгород" одержал победу над польским "Зелене Гуре" со счетом 101:61. Матч состоялся на домашней площадке 24 марта, сообщается на сайте нижегородского клуба.

Главным событием минувшей битвы стала очная дуэль Владо Драгичевича и Дарко Планинича. Оба игрока пытались обыграть друг друга под кольцом, однако вовремя подключились снайперы БК "НН". Кендрик Перри раздал по передаче Антону Астапковичу и Евгению Бабурину, те ответили трехами - 14:8.

Во второй десятиминутке определилися однозначный лидер поединка. У "Нижнего" пять бомб в кольцо гостей зашло от Узинского, Комолова и Чераповича, а под конец дальний своей команде подарил Владо Драгичевич. Восемнадцатый номер "НН" провел убойный отрезок - 11 очков за 10 минут, а его треха стала вишенкой на торте - 50:33.

В третьей четверти еще один залп Чераповича, Комолова и Бабурина начал приближать счет к разгромному, а Гура ничего не мог предложить взамен - 79:46.

В заключительной десятиминутке нижегородцы завершили начатую. Сотню оформил Тимофей Герасимов.

ИСТОЧНИК KP.RU