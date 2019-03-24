Жителей Нижегородской области предупреждают о гололедице 25 марта

СЕГОДНЯ 17:15 2019-03-24T17:15:41+03:00

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Накат и гололедица ожидаются местами в Нижегородской области 25 марта. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхневолжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

С 18.00 24 марта по 18.00 25 марта прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -4 градусов, а днем поднимется до +7 градусов.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Количество ДТП с пострадавшими на дорогах региона прогнозируется на уровне среднемноголетних значений. Наибольшая вероятность ДТП ожидается в Нижнем Новгороде, Дзержинске, а также в Лысковском районе и районах, по которым проходят федеральные трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU