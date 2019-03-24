2019-03-24T14:29:58+03:00
Общество

III Международный литературный фестиваль имени Горького пройдет в Нижнем Новгороде

Мероприятие будет длиться с 25 по 30 марта
Валерия ГРОМОВА
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В понедельник, 25 марта 2019 года, в Нижнем Новгороде откроется III Международный литературный фестиваль имени писателя Максима Горького. Он продлится пять дней, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Открытие состоится в 18.00 в Нижегородском филиале Государственного центра современного искусства (здание Арсенала, Кремль, корпус 6).

В мероприятии примут участие главный редактор журнала «Дружба народов» Сергей Надеев, председатель международного союза писателей им. св. Кирилла и Мефодия Ивайло Иванов (Болгария), известный литературовед, исследователь литературы русского зарубежья Рене Герра (Франция), культуртрегер, организатор международных литературных фестивалей Клаудио Поццани (Италия) и другие. Приедут литераторы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

В рамках фестиваля пройдут творческие вечера, мастер-классы, круглые столы.

В этом году темой фестиваля станет 80-летие журнала «Дружба народов», инициатором создания которого был Горький.

Напомним, прошлым летом нижегородец создал 13-метровое граффити с Максимом Горьким. Законченную работу можно увидеть в воскресенье на фасаде хранилища книг на Пискунова. 13-метровый в высоту и 20-метровый в ширину Максим Горький появился в городе в честь 150-летия со дня рождения писателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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