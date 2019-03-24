III Международный литературный фестиваль имени Горького пройдет в Нижнем Новгороде
В понедельник, 25 марта 2019 года, в Нижнем Новгороде откроется III Международный литературный фестиваль имени писателя Максима Горького. Он продлится пять дней, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Открытие состоится в 18.00 в Нижегородском филиале Государственного центра современного искусства (здание Арсенала, Кремль, корпус 6).
В мероприятии примут участие главный редактор журнала «Дружба народов» Сергей Надеев, председатель международного союза писателей им. св. Кирилла и Мефодия Ивайло Иванов (Болгария), известный литературовед, исследователь литературы русского зарубежья Рене Герра (Франция), культуртрегер, организатор международных литературных фестивалей Клаудио Поццани (Италия) и другие. Приедут литераторы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.
В рамках фестиваля пройдут творческие вечера, мастер-классы, круглые столы.
В этом году темой фестиваля станет 80-летие журнала «Дружба народов», инициатором создания которого был Горький.
Напомним, прошлым летом нижегородец создал 13-метровое граффити с Максимом Горьким. Законченную работу можно увидеть в воскресенье на фасаде хранилища книг на Пискунова. 13-метровый в высоту и 20-метровый в ширину Максим Горький появился в городе в честь 150-летия со дня рождения писателя.
ИСТОЧНИК KP.RU