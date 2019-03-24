Лося со следами огнестрельного ранения обнаружили в Кулебакском районе

СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-24T12:04:46+03:00

Охота на этих животных запрещена до сентября

Изменить размер текста: A A

В Кулебакском районе Нижегородской области выявлен случай незаконной охоты на лося. Об этом сообщает комитет регионального госохотнадзора.

Животное было найдено на дороге Теплово – Кутузовка. У лося обнаружили следы огнестрельного ранения. Сотрудники ведомства нашли автомобильв котором находилось охотничье оружие в собранном расчехленном состоянии.

- При проверке документов у владельца отсутствовали документы на право охоты – разрешение на добычу охотничьих ресурсов. По этому факту сейчас проводится проверка, - объяснили в госохотнадзоре.

Напомним, охота на сохатых запрещена в Нижегородской области с 16 января. Следующий сезон будет открыт лишь в сентябре. За нарушение сроков охоты предусмотрена ответственность в виде лишения права охоты на срок от 1 до 2 лет, а за незаконную добычу лося – уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU