Инспекторы Гостехнадзора примут экзамен в Нижегородском колледже теплоснабжения
В среду, 27 марта 2019 года, главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по Ленинскому району Нижнего Новгорода Олег Новаторов будет принимать экзамен у студентов Нижегородского колледжа теплоснабжения и автоматизированных систем управления.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ребята будут бороться за право управления самоходными машинами. Те, кто успешно справится с заданиями, получат удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) категории В, С, Д.
Экзамен будут сдавать 17 студентов. Каждому из них предстоит пройти теоретический этап и показать свое умение управлять самоходной техникой на трактородроме в Богородском районе.
При проведении экзаменов специалисты Гостехнадзора Нижегородской области применяют мобильное рабочее место – комплект оборудования, который позволяет немедленно выдать все необходимые документы: выдать или поменять права, подтвердить прохождение техосмотра.
ИСТОЧНИК KP.RU