2019-03-24T11:01:33+03:00
Общество

Инспекторы Гостехнадзора примут экзамен в Нижегородском колледже теплоснабжения

Валерия ГРОМОВА
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В среду, 27 марта 2019 года, главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по Ленинскому району Нижнего Новгорода Олег Новаторов будет принимать экзамен у студентов Нижегородского колледжа теплоснабжения и автоматизированных систем управления.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ребята будут бороться за право управления самоходными машинами. Те, кто успешно справится с заданиями, получат удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) категории В, С, Д.

Экзамен будут сдавать 17 студентов. Каждому из них предстоит пройти теоретический этап и показать свое умение управлять самоходной техникой на трактородроме в Богородском районе.

При проведении экзаменов специалисты Гостехнадзора Нижегородской области применяют мобильное рабочее место – комплект оборудования, который позволяет немедленно выдать все необходимые документы: выдать или поменять права, подтвердить прохождение техосмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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