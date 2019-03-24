2019-03-24T09:23:48+03:00
Общество

Нижегородцы поедут на съезд российского движения школьников в Санкт–Петербург

В программе семинара-совещания запланированы мастер-классы от ведущих экспертов в сфере образования и воспитания
Валерия ГРОМОВА
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С 25 по 29 марта в Санкт-Петербурге будет проходить IV съезд общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и Всероссийский семинар-совещание для муниципальных кураторов и представителей ресурсных центров Российского движения школьников страны.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, от нашего региона поедут члены местного отделения «Российского движения школьников», сотрудники Центра эстетического воспитания детей, муниципальные кураторы Балахнинского, Воротынского, Краснобаковского муниципальных районов, а также городских округов Перевозский, Первомайска, Канавинского района Нижнего Новгорода.

В Северной столице участников съезда ждут мастер-классы, которые будут проводить эксперты в сфере образования, а также дискуссионные площадки. От Нижегородской области будет выступать директор Центра эстетического воспитания детей Нижегородской области Вячеслав Амосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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