Правоохранители задержали жительницу Дзержинска, подозреваемую в нападении на мужчину
В Дзержинске правоохранители задержали 44-летнюю местную жительницу, подозреваемую в нанесении ножевых ранений. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Нижегородской области.
Вечером 20 марта в районную больницу из квартиры одного из домов по улице Гагарина был доставлен мужчина 1977 года рождения с проникающим ранением живота. На место выехали правоохранители, которые и поймали злоумышленницу - женщину 1975 года рождения - причастную к совершению данного противоправного деяния.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей - до 10 лет лишения свободы.
Свою вину женщина полностью признала. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU