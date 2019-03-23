Правоохранители задержали жительницу Дзержинска, подозреваемую в нападении на мужчину

СЕГОДНЯ 20:26 2019-03-23T20:26:51+03:00

Сейчас она находится под подпиской о невыезде

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В Дзержинске правоохранители задержали 44-летнюю местную жительницу, подозреваемую в нанесении ножевых ранений. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Нижегородской области.

Вечером 20 марта в районную больницу из квартиры одного из домов по улице Гагарина был доставлен мужчина 1977 года рождения с проникающим ранением живота. На место выехали правоохранители, которые и поймали злоумышленницу - женщину 1975 года рождения - причастную к совершению данного противоправного деяния.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей - до 10 лет лишения свободы.

Свою вину женщина полностью признала. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU