2019-03-23T19:03:05+03:00
Общество

Пропавший в Нижнем Новгороде 13-летний Дима Зубрилов найден живым

Его искали несколько часов
Валерия ГРОМОВА
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23 марта 2019 года поисково-спасательная группа "Рысь" распространила ориентировки с фотографией и приметами пропавшего подростка. 13-летний Дима Зубрилов ушел из дома на улице Адмирала Макарова 22 марта. Его искали почти сутки.

Информация о том, что мальчик найден, появилась около 18:00 23 марта.

Напомним, уже больше полугода в Нижегородской области продолжаются поиски двух девочек: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая пропала 1 августа в садоводческом товариществе "Борок" Кстовского района, когда уехала покататься на велосипеде. Маша помладше пропала 20 августа в Богородске, когда вышла гулять рядом с домом на детской площадке. Она дошла до мусорных баков, а обратно уже не вернулась. Никаких следов пропавших девочек до сих пор не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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