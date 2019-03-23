2019-03-23T16:44:25+03:00
Происшествия

Житель Гагинского района залез в жилой дом и пытался украсть у пенсионерки продукты

Возбуждено уголовное дело
Валерия ГРОМОВА
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В прошлую субботу, 16 марта 2019 года, в отделение полиции Гагинского района Нижегородской области поступил звонок с сообщением о том, что неизвестный мужчина залез в подвал жилого дома на улице Южная в Гагине и пытался украсть продукты, принадлежащие 60-летней жительнице.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону, происшествие случилось около девяти часов вечера.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» уголовного кодекса Российской Федерации. Через некоторое время правоохранители задержали мужчину 1969 года рождения, который подозревается в совершении этого преступления. Он ранее уже был судим.

В содеянном нижегородец сознался. В настоящее время в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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