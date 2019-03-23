В Нижегородской области обсудят инновации в современном образовании

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-23T15:26:37+03:00

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В понедельник, 25 марта 2019 года, в Нижегородской области состоится XVII международная научно-практическая конференция для преподавателей английского языка «Teaching English in VUCA World». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мероприятие пройдет в Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Добролюбова. В нем примут участие учителя из средних школ и вузов, а также директор департамента внешних связей правительства Ольга Гусева.

Будут организованы пленарное заседание и работа по секциям. Кроме того, для гостей мероприятия будут проводиться круглые столы и мастер-классы, а также состоятся специальные занятия в мастерских профессионального роста.

В конференции также примут участие практики и теоретики, изучающие новые подходы к преподаванию иностранных языков.

Ранее сообщалось, что дни португальского кино пройдут в центре культуры "Рекорд" с 28 по 31 марта при поддержке Института Камоэнса, Посольства Португалии в Москве и Португальского культурного центра в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU