В Нижегородской области обсудят инновации в современном образовании
В понедельник, 25 марта 2019 года, в Нижегородской области состоится XVII международная научно-практическая конференция для преподавателей английского языка «Teaching English in VUCA World». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятие пройдет в Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Добролюбова. В нем примут участие учителя из средних школ и вузов, а также директор департамента внешних связей правительства Ольга Гусева.
Будут организованы пленарное заседание и работа по секциям. Кроме того, для гостей мероприятия будут проводиться круглые столы и мастер-классы, а также состоятся специальные занятия в мастерских профессионального роста.
В конференции также примут участие практики и теоретики, изучающие новые подходы к преподаванию иностранных языков.
Ранее сообщалось, что дни португальского кино пройдут в центре культуры "Рекорд" с 28 по 31 марта при поддержке Института Камоэнса, Посольства Португалии в Москве и Португальского культурного центра в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU