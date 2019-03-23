2019-03-23T14:24:53+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде продавец магазина украл из сейфа 131 тысячу рублей

К моменту задержания мужчина потратил 97% украденных денег
Анастасия НАЗАРОВА
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Полицейские поймали злоумышленника, укравшего 131 тысячу рублей из сейфа в одном из магазинов на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

Преступление было совершено в середине марта. О нем сотрудникам правоохранительных органов сообщила представительница торговой точки. Женщина рассказала, что в общей сложности похищено более 131 тысячи рублей.

По факту кражи было заведено уголовное дело. Вскоре полицейским удалось выяснить, кто украл крупную сумму денег. Преступником оказался 32-летний сотрудник магазина. Нижегородец признал вину в содеянном.

Оказалось, что к моменту задержания у злоумышленника осталось только четыре тысячи рублей из похищенной суммы. Деньги изъяты и переданы владельцу магазина.

В ближайшее время предстоит избрать меру пресечения в отношении вора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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