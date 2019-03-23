Дни португальского кино пройдут в столице Приволжья

СЕГОДНЯ 13:14 2019-03-23T13:14:23+03:00

Фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами покажут в "Рекорде"

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Дни португальского кино пройдут в центре культуры "Рекорд" с 28 по 31 марта при поддержке Института Камоэнса, Посольства Португалии в Москве и Португальского культурного центра в Москве, передает региональный минкульт.

Кинематограф Португалии самобытный и впечатляющий. Программу откроет документальный фильм "Кино, Мануэл де Оливейра и я" (16+), который познакомит нижегородцев с творческим методом великого португальского режиссера.

Кроме того, зрителей ждет киноальманах "Португалия в коротком метре" (16+), представляющий собой подборку лучших короткометражек последних лет. В программе также фильм "Ал Берту" (18+), посвященный жизни одному из ведущих португальских литераторов второй половины 20 века. Под занавес покажут экранизацию романа Фернау Пинту "Странствие" (16+).

Вход бесплатный. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

ИСТОЧНИК KP.RU